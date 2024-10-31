Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ekim ayı meclis toplantısına katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat’ta derin yaralar alan Malatya’da ekonomik canlanmanın sağlanması ve ticaret hayatının yeniden ayağa kalkması adına Ticaret ve Sanayi Odası’nın sunduğu desteklerin kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ekim ayı meclis toplantısı Malatya Valisi Seddar Yavuz’un katılımıyla düzenlendi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’nın ticaret ve sanayisi hakkında bilgiler verdi. Malatya’nın 2024’ün 9 ayında 303 milyon 55 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Sadıkoğlu, “Tekstilde bölgenin üretim üssü konumundayız. Ancak bu gücümüzü kaybediyoruz, son yıllarda tekstil üretiminde ciddi düşüşler var. Artan maliyetler nedeniyle birçok büyük firma, fason üretimlerini Malatya’dan Mısır, Bangladeş gibi ülkelere çekmeye başladı. Tekstilde fason üretim yaptıran büyük firmalarla görüşerek Malatya sanayimize yeni iş bağlantıları sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“6. Bölge teşviklerinin devam etmesi şarttır"

Büyüme trendinde olan Malatya sanayisinin cazibesini kaybetmemesi için yılsonunda sona erecek olan 6. Bölge Teşvikleri süresinin uzatılmasının şart olduğuna vurgu yapan Sadıkoğlu, “2018 yılından bu yana uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4. bölgede yer alan Malatya’mızdaki yatırımlar 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Yılsonu itibariyle teşviklerinin sona erecek olması ve geri 4. bölgeye düşecek olmamız hem mevcut yatırımcıyı hem de yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. Zaten iş insanlarımızın nitelikli personel bulamama, artan maliyetler, finansmana erişim gibi mücadele ettiği bir sürü sorunu var. Büyüme trendinde olan Malatya sanayisi için 6. Bölge Teşvik Süresinin uzatılması elzemdir” dedi.

“Mücbir sebep halinin 2 yıl dahi sürmemesini anlayamıyoruz"

Mücbir sebep süresini gündeminden düşürmeyen Başkan Sadıkoğlu, “Mücbir sebep süresi 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatılmıştı. Uzun zamandır yürütmüş olduğumuz kamuoyu çalışması sonrası 3 aylık uzatma iş dünyamızı memnun etmedi. Van depremi sonrası 5 yıl devam eden uygulama örneği ortadayken, yaşadığımız asrın felaketi için 2 yıl dahi sürmemesini anlamak güç. Açıklanan süre uzatımı yaraları saracak bir tedavi değil, sadece pansuman niteliğindedir. Depremler hala devam ediyor. Şehirlerimiz toparlanıp, işyerlerimiz tamamen teslim edilinceye kadar mücbir sebep süresinin şartsız uzatılması çağrımızda ısrarcıyız” ifadelerine yer verdi.

“Daha planlı bir Malatya inşa etmek istiyoruz"

Vali Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada kentin yeniden imar ve inşasında yürütülen çalışmaları anlattı. “Daha güvenli ve planlı bir Malatya inşa etmek istiyoruz” diyen Vali Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Vatandaşlarımızın güven içinde yaşayabileceği, modern standartlara sahip bir şehir için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle yoğun nüfus barındıran bölgelerde güvenli yaşam alanları oluşturmak, deprem riskini en aza indirmek için elzemdir. Bu çerçevede, yeni inşaat projelerimizi planlı bir şekilde ve her vatandaşımızın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Amacımız, Malatya’yı daha yaşanabilir, yeşil alanlarıyla donatılmış, otopark sorunu çözümlenmiş bir şehir haline getirmek. Malatya’yı hak ettiği yere taşıyacağız. Buradaki herkesin ortak hedefi, Malatya’nın yaralarını sararak, ekonomik ve sosyal anlamda ayağa kalkmasını sağlamaktır.”

Vali Yavuz’dan 3. OSB Müjdesi

Battalgazi ilçesi sınırlarında 3. Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları hakkında da ilk kez açıklama yapan Vali Yavuz, “Türkiye’nin en önemli sanayi merkezi olan Kocaeli’nden Malatya’ya geldim. Orada edindiğimiz sanayileşme deneyimini Malatya’da kullanmalıyız. Bu konuda önümüzdeki günlerde Ticaret ve Sanayi Odası ile yeniden bir araya geleceğiz. Malatya’ya 3. Organize Sanayi Bölgesini kurmak istiyoruz. Battalgazi ilçesi sınırlarında belirlediğimiz bir alan var. Yeni OSB’de, üretim potansiyelini büyütmek isteyen firmalara yeni fırsatlar sunacağız. Bu konuyu da ilk kez Ticaret ve Sanayi Odasının kürsüsünden açıklıyorum” diye konuştu.

Vali Yavuz, Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtip, deprem sonrası bu zor dönemde Odanın gösterdiği çabanın kentin yeniden ayağa kalkmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Öte yandan, Vali Yavuz, 6 Şubat depremlerinden derin yaralar alan Malatya’da ekonomik canlanmanın sağlanması ve ticaret hayatının yeniden ayağa kalkması adına Ticaret ve Sanayi Odası’nın sunduğu desteklerin kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Çevre Şehircilik İl Müdürü Cengiz Başer tarafından rezerv alanlar, TOKİ konutları, hak sahipliği ve yerinde dönüşüm konularında bilgilendirme sunumu yapıldı.Toplantının sonunda MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Meclis Başkanı Hakan Er, Vali Seddar Yavuz’a, meclis toplantısına katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.