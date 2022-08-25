Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfını ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli’ye en fazla göç eden şehirlerin başında Erzurumlu kardeşlerimiz var. Bu şehirde hem nüfus hem de kültür olarak önemli bir güce sahipsiniz. Dolayısıyla bu şehirde ki milli manevi değerlerine bağlı atmosferin devamı konusundaki Erzurumlu kardeşlerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır" dedi.

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfını ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli’ye en fazla göç eden şehirlerin başında Erzurumlu kardeşlerimiz var. Bu şehirde hem nüfus hem de kültür olarak önemli bir güce sahipsiniz. Dolayısıyla bu şehirde ki milli manevi değerlerine bağlı atmosferin devamı konusundaki Erzurumlu kardeşlerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır" dedi.

Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Önal’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Erzurum’un Türk kültürü için önemli bir yeri bulunduğunu söyleyen Vali Yavuz, "Anadolu’nun Türk yurdu haline dönmesinde ve halen devamında Erzurum’un çok önemli rolü var. Bu anlamda sizleri çok önemsiyor ve seviyoruz. Biz her şehrimizi seviyoruz ama sizlerle ayrı bir muhabbetimiz var ve bu vesileyle bugün sizleri ziyaret etmek istedik. Kocaeli’ye en fazla göç eden şehirlerin başında Erzurumlu kardeşlerimiz var. Bu yönüyle de bu şehirde hem nüfus hem de kültür olarak önemli bir güce sahipsiniz. Dolayısıyla bu şehirde ki milli manevi değerlerine bağlı atmosferin devamı konusundaki Erzurumlu kardeşlerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Bu şehirdeki rolünüzün farkındayız, hizmetlerinizin farkındayız ve devamını diliyoruz. Yapabileceğiniz her çalışmada sizin yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde diğer hemşehri dernekleri, vakıflar, hayır kurumlarımız ve STK’larımızı ziyaret etmeye çalışacağız. Bizim yapabileceğimiz herhangi bir husus olursa kapımız, gönlümüz sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.

"Kentin kültürüne büyük katkıları var"

Erzurumluların Kocaeli’nin kültürüne büyük katkıları olduğunun altını çizen Vali Yavuz, "Kocaeli Türk kültürünü özümsemiş, Selçuklu ve Osmanlı kültürünü yaşatan kadim şehirlerden bir tanesidir. Bu vesileyle bir kez daha bu güne kadar vermiş olduğunuz katkı ve destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.