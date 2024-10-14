Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Postası Gazetesinin kuruluşunun 69. yılını kestiği pasta ile kutladı.

Vali Yavuz, Birlik Medya’yı ziyaret etti. Birlik Medya Yöneticileri İhsan Ersözlü, İsmail Akça, Okan Küçük ve çalışanlar tarafından karşılanan Vali Yavuz’a Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz da eşlik etti.

Karabük Postası Gazetesinin kuruluşunun 69. yılını kestiği pasta ile kutlayan Yavuz, kesintisiz yayın hayatını sürdüren Karabük Postası’nın kentin bir markası olduğunu söyledi.

Karabük Postası Gazetesi’ni bugünlere getiren herkese teşekkür eden Vali Yavuz “İster Karabük’ümüzde olsun ister ülkemizde olsun, ister dünyada olsun basınımız kamu hizmeti yapıyor. Vatandaşlarımızın doğru haber alması noktasında aracılık ediyorlar. Bu anlamda da Karabük’te de Karabük Postası Gazetesi 69 yıldır bu şehrin doğru haber alma hakkına ulaşması, doğru haberi vatandaşlara ulaştırması görevini yapıyorlar. Aynı zamanda yazılı mecbua ile birlikte şehrin anısının da oluşturan Karabük Postası’nın bugünlere getirilmesinde emeği olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.