Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, deprem zamanında olduğu gibi bayramın ilk gününde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. Kahramanmaraş’a giden Vali Yavuz, depremzedelerin bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

6 Şubatta meydana gelen depremde Kahramanmaraş’ta görevlendirilen ve koordinatör vali olarak 54 gün aralıksız bölgede görev yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı vesilesiyle yaraları sarmak için tekrar bölgeye görevlendirildi. Ramazan Bayramı’nı Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla kılan Vali Yavuz, çocuklarla da yakından ilgilenerek hediyeler verdi. Vali Yavuz ilk olarak Kocaeli Çarşısını gezerek esnafların bayramını tebrik etti. Daha sonra Tavşantepe Çadır Barınma Alanında depremzedelerle bir araya gelen Vali Yavuz, vatandaşların dertlerini dinledi, bayramını kutladı ve çeşitli hediyeler verdi. Kuaför ve berber esnafları da unutmayan Vali Yavuz, Kocaeli’den temin edilen kuaför setlerini esnafa teslim ederek bereketli kazançlar diledi.