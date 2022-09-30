Muğla’nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Muğla Vali Yardımcısı ve eski Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız’ın cenazesi, Muğla’ya gönderildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Muğla Vali Yardımcısı ve eski Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız’ın cenazesi, Muğla’ya gönderildi.

Bodrum Acıbadem Hastanesi Onkoloji Servisinde bir süredir kanser tedavisi gören Caner Yıldız, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan 64 yaşındaki Yıldız’ın vefat haberi, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi’nde yaşayan ailesi, evlerinde taziye dileklerini kabul etti. Sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne getirilen cenaze, defin için hazırlandıktan sonra Türk Bayrağına sarılı tabuta konulup belediyenin cenaze hizmetleri aracıyla Muğla’ya götürüldü.

Caner Yıldız için öğle saatlerine Muğla Valiliği önünde resmi tören düzenlenecek. Cenaze daha sonra Milas’ta toprağa verilecek.