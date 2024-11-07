Ağrı Vali Yardımcılığı görevinden Bayburt Vali Yardımcısı olarak atanan Yusuf Beran Vuran, göreve başladı.

Diyarbakırlı Yusuf Beran Vuran, 2 Temmuz 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ağrı Vali Yardımcılığından Bayburt Vali Yardımcılığına atandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcısı olarak atanan Yusuf Beran Vuran’ı makamında kabul etti.

Vali Eldivan, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek kendilerine başarılar diledi.