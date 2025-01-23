Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya’nın eşinin dedesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya’nın eşinin dedesi ve aynı zamanda da Devrekli İş İnsanı Nazmi Öksüz’ün vefat eden babası Ahmet Öksüz (78) son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Öğle namazının ardından Devrek Merkez Yeni Camide kılınan cenaze namazından sonra Müstakimler Köyü Öksüzoğlu Mahallesi Aile Kabristanında toprağa verilen Ahmet Öksüz evli 4 çocuk 9 torun sahibiydi.

İlçe Müftüsü Murat Mutlu’nun kıldırdığı cenaze namazına; Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, AK Parti 24 Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik, ile çok sayıda vatandaş katıldı.