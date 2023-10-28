Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, PTT tarafından düzenlenen ‘2023’e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası’ çerçevesinde 21 yıl önce kendisine yazdığı mektubu TOGG ve Devrim’in önünde teslim aldı.

PTT tarafından 2002 yılında başlatılan ‘2023’e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası’ çerçevesinde yazılan mektuplar geçtiğimiz günlerde vatandaşlara dağıtılmaya başladı. Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun da 21 yıl önce kendisine yazdığı mektubu Cumhuriyet’in 100. yılına girerken, TOGG ve Devrim’in önünde teslim aldı. PTT çalışanları ile buluşarak, mektubu teslim alan Salih Altun, duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti. Bu mektubu üniversiteden mezun olduğu yıl Ardahan’da kaleme aldığını söyleyen Vali Yardımcısı Altun, mektupta alıcı adresi olarak TBMM yazdığını dile getirirdi. Altun, bu adresin seçilmesinin nedenlerinden birisinin de milletin ve milli iradenin temsil edildiği yer olduğu için kaybolmayacak bir adres olduğunu düşündüğünü söyledi. Kendisi için yazdığı mektupta 21 yıl sonrasının Türk gençlerine de seslenmeyi unutmayan Altun’un, gelecekteki Türkiye hayalinden bahsederken, ‘Dünya lideri Türkiye’ye selam olsun’ ifadelerine yer dikkat çekti.

“Adres olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi yazmışım”

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, 21 yıl önce kendisine yazdığı mektubu PTT çalışanlarından imza karşılığı teslim aldı. Mektubu, vatandaşların o an ilgi ile seyrettiği TOGG ve Devrim’in önünde okuyan Altun, “Öncelikle arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben şu anda çok heyecanlıyım. 2002 yılında başlatılan bir uygulamayla 2023 yılına, yani Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına bir mektup kampanyası yapıldı. Ben, 22 yaşında üniversiteyi yeni bitirmiş bir gençtim ve kurum sınavlarına hazırlanıyordum. Bu kampanyayı görünce tabii katıldım. Gördüğünüz gibi 2 milyon lira değerindeki bir pulu alarak bu mektubu yazmışım. O zamanki parayla altı sıfır var. Tabii kendime yazmışım. Aslında sevdiklerime yazmayı düşündüm önce ama geleceği ancak Allah bilir, 21 yıl sonra mektubu yazan ben veya hitaben yazdığım kişi hayatta olmayabilir, dolayısıyla dramatik bir sahne yaşanmasından da endişe ettiğim için dedim ki; ‘En iyisi kendi kendime yazayım, Allah nasip etmiş de hayattaysak kendimiz alırız, bunu okuruz.’ Diğer taraftan, adres olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi yazmışım. Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak seçilmesinin nedenlerinden birisi orası milletin ve milli iradenin temsil edildiği yer. Kaybolmayacak bir adres. Dolayısıyla bir şekilde oraya ulaşırsa, oradan bana kesin ulaşır diye düşünmüşüm” dedi.

“Ben hep bu mektubu tabii yazdığımı bilerek yaşadım”

Sözlerinde PTT çalışanlarına da teşekkür eden Vali Yardımcısı Salih Altun, "Öbür yandan da tabii ki belki oradan onu almayı hayal etmiş de olabilirim. O genç yaşta artık ne düşündüm bilmiyorum. Vallahi açtığımda acaba ne yazdım diye düşündüm ama bunları hatırlıyorum az çok. Yani 2002’deki bir genç olarak geleceğe, 21 yıl sonraya yazıyorsunuz bu mektubu. 21 yıl sonra bunu açıp açamayacağınızı da bilmiyorsunuz. Tabii ben hep bu mektubu tabii yazdığımı bilerek yaşadım. Benim için bir motivasyon kaynağı oldu. Bu mektup 21 yıl sonra bana ulaşınca gerçekten çok heyecanlandım. PTT Başmüdürümüze ve PTT çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hakikaten o günden bugüne böyle geleceğe dönüş filmi gibi oldu. Amaçlarımız da güzelmiş, hayallerimiz de. Çok şükür Türkiye bugün hakikaten 21 yıl öncesine göre çok çok ileride, çok daha iyi yerlerde. Ben Türkiye’nin daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bugün de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. Tekrar kutlu olsun. Adres olarak Ankara’yı vermişim. 200 kilometre sapmayla Eskişehir’den mektubumuzu aldık. Arkamızda da Eskişehir’de üretilen devrim arabası ve Bursa’da üretilen yerli arabamız TOGG var. Yani ‘Maziden Atiye’ yazılı bir panonun önünde, ülkemizin geçtiği ve benim şahsımın geçirdiği süreçle beraber böyle bir olayı birlikte yaşadık” ifadelerini kullandı.