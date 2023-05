Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle düzenlenen seçim güvenliği ve tedbirleri toplantısında konuşan Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, "İlimizde ve ilçelerimizde belli sayıda depremzede vatandaşlarımız var. Kendi adreslerinin kayıtlı olduğu yerlerde oy kullanmalarını sağlamak amacıyla gerekli ulaşım hizmetlerini valiliğimiz ve devletimiz veriyor. Her türlü masraflarını karşılıyoruz" dedi.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen başkanlığında gazetecilere yönelik Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle seçim güvenliği ve tedbirleri konulu toplantı yapıldı. Yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Yardımcısı Özen, afetzede vatandaşların ikamet ettiği şehirlerde oy kullanmalarını sağlamak amacıyla gerekli ulaşım hizmetlerinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

"Her türlü tedbir alındı"

Seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması için her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade eden Vali Yardımcısı Özen, "Önümüzdeki pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri var. Pazar günü yapılacak seçimler, Kırıkkale’de huzur ve güven içerisinde yapılacak. Bununla ilgili gerek valiliğimiz gerekse tüm diğer kamu kurumlarımız bu konuyla alakalı olan kurumlar tedbirlerini aldılar. Her türlü güvenlik önlemlerimiz, halkımıza oy kullanmasını sağlayıcı her türlü kolaylaştırıcı tedbirler alındı. Hayırlısıyla güzel bir şekilde geçecek" dedi.

"Gerekli ulaşım hizmetlerini valiliğimiz ve devletimiz veriyor"

Depremzede vatandaşların kendi şehirlerinde oy kullanmalarını sağlamak maksadıyla da ulaşım hizmetlerinin verileceğini anlatan Vali Yardımcısı Özen, "Aynı zamanda şunu da vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz ilimizde ve ilçelerimizde belli sayıda depremzede vatandaşlarımız var. Onlarla ilgilide kendi adreslerinin kayıtlı olduğu yerlerde oy kullanmalarını sağlamak amacıyla, gerekli ulaşım hizmetlerini valiliğimiz ve devletimiz veriyor. Depremzede vatandaşlarımızın her türlü masraflarını karşılıyoruz. Seçme seçilme hakkından da feragat etmemiş oluyorlar. İnşallah huzurlu ve güzel bir şekilde geçecek seçimimiz" diye konuştu.