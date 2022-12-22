Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kütahya’daki kamu kurumlarından 500 engellinin görev yaptığını söyledi.

Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kütahya’daki kamu kurumlarından 500 engellinin görev yaptığını söyledi.

"Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor’ projesinin sertifika töreninde konuşan Güney, "35 yıllık mesleğim var. Çok zor olan bir şeyi becermişsiniz. Bu nedir? Bir araya gelmek. Valilik, belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelmesi maalesef ülkemizde zor oluyor. Bu güzel ve örnek bir uygulama olmuş, her şeyden önce onun için teşekkür ediyorum. 2011 yılında TÜİK’in yaptığı son araştırmaya göre, Nüfusumuzun yüzde 6,9’u engelli. Buna göre hesap edecek olursak Kütahya’da 40 bin engellimiz var. Engellilerimize karşı yapmamız gereken daha birçok vazife var. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak biz bugüne kadar 12 bin kişiye engelli kartı vermişiz yaklaşık olarak. 40 bin nere, 12 bin nere?. Özel sektörde çalışması gerekip te çalışan bin kişi var. Bunu sağlamışız. Kamu kurumları, belediyelerimiz, üniversitelerimiz hepsi dahil 500 tane de kamu personelimiz var. Biz valilik olarak istiyoruz ki, engelli sosyal hayatın, eğitim hayatının, istihdam hayatının içinde olsun. Engelliye yönelik yapılan her şey çok güzel ancak yetersizdir. Bu projeyi hazırlayan, ilk akla getiren, teklif eden, yazan, çizen, onaylayan herkese teşekkür ediyor hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Proje çerçevesinde 100 engelliye temel ve butik kuyumculuk, 20 engelliye ise ileri takı tasarımı ve üretimi konusunda eğitim verildiği ve eğitimin toplam bin 280 saat sürdüğü belirtildi.