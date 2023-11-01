Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Hakkari’ye daha iyi bir toplu taşıma hizmeti sunacaklarını söyledi.

Hakkari’ye atandığı günden beri mesai gözetmeksizin kentin birçok noktasında devam eden belediye çalışmalarını yakında takip eden Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, toplu taşıma hizmeti veren sürücülerle bir araya geldi.

Belediye toplantı salonunda sürücülerle değerlendirme toplantısı yapan Vali Yardımcısı Mahmutoğlu, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ve daha iyi bir toplu taşıma hizmeti sunacaklarını söyledi. Kentte 16 toplu taşıma aracının bulunduğunu ifade eden Mahmutoğlu, toplu taşıma araç filosunun güçlendirilmesi için yeni araçların ekleneceğini belirtti.