Hakkâri Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, gençlerle birlikte "Buğday Tanesi" filmini izledi.

Hakkâri Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, gençlerle birlikte "Buğday Tanesi" filmini izledi.

Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler devam ediyor. Hakkari Valiliği ve belediyesinin katkılarıyla yaklaşık bir haftadır ücretsiz olarak gösterimi yapılan "Buğday Tanesi" filmine gençler yoğun ilgi gösterdi. Hakkâri Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar da, yaklaşık 50 genç ile birlikte "Buğday Tanesi" filmini izledi.

Patlamış mısır ikramının da yapıldığı etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, belediyenin başlatmış olduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerin kent merkezine renk kattığını söylediler.