Hakkari Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Hakkari Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Vali Köroğlu ve beraberinde bulunan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü karşısında bulunan Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Köroğlu, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı M.T ahir Ölmez, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Cahit Mollaosmanoğlu , Bedensel Engelliler Spor Federasyonu il temsilcisi Cengiz Çatal, dernek üyeleri ve engelli sporcular tarafından kapıda karşıladı. Dernek tarafından iki engelli için temin edilen Özel Fonksiyonlu Tekerlekli Sandalyeyi teslim eden Köroğlu, dernek merkezini dolaştıktan sonra burada bulunan engellilerle bir süre sohbet ederek birlikte fotoğraf çektiler. Başkan Keskin, Vali Yardımcısı Köroğlu ve SYDV Müdürü Abdullahoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine teşekkür etti.