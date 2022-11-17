Hakkari’de göreve başladığı günden itibaren herkes tarafından sevilen Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu’nun çocuk sevgisi ise dikkat çekiyor.

Hakkari’de göreve başladığı günden itibaren herkes tarafından sevilen Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu’nun çocuk sevgisi ise dikkat çekiyor.

Çocukların da çok sevdiği Kasımoğlu, ziyaret ettiği her yerde çocuklarla yakından ilgileniyor. Çocuklarla birlikte oturarak sohbete başlayan Kasımoğlu, onlara çikolata vermeyi ihmal etmezken, çocuklarla koyu sohbeti ise fotoğraf karelerine yansıdı. Dedesi ile birlikte belediyeye gelen 5 yaşındaki Jinda Özkan, belediye salonunda Vali Yardımcısı Kasımoğlu ile karşılaştı. Jinda isimli çocuk ile yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Kasımoğlu, dedesi ve kendisini makamında ağırladı.

Jinda isimli kız çocuğunun dedesi ise vali yardımcısı ile torunu arasındaki bu güzel anları görüntülemenin sevincini yaşadı. Vali Yardımcısı Kasımoğlu’nun çikolata ikramında bulunduğu çocuk, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.