Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğu, belediyeye ait hizmetleri yerinde denetledi.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğu, belediyeye ait hizmetleri yerinde denetledi.

Hakkari’ye geldiği günden halkla iç içe olan Vali Yardımcısı Kasımoğlu, belediye hizmetlerini ise zaman zaman yerinde denetliyor. Belediye’ye ait atölyeleri, iş makineleri ve Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Tekser bölgesinde devam eden asfalt çalışmaları denetledi. Başkan Yardımcısı Hamit Zibek’ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kasımoğlu, yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilendi. Kentin birçok noktasında parke taşı ve asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten Kasımoğlu, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade etti.