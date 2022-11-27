Kapanan yolların ekiplerin canla başla çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldığını ifade eden Kasımoğlu , karla mücadele ekibine başarılar diledi.

Hakkari’de yağan kar yağışı sonrası belediye ekipleri seferber olurken, Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu çalışmaları yerinde inceledi. 6 araçla kentin değişik noktalarında başlatılan karla mücadele çalışmalarını gezen Kasımoğlu, ekiplere moral verdi. Yoldan geçen gençlerle sohbet eden Kasımoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, belediye ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.