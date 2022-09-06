Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Bağlar Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Bağlar Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, beraberindeki Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Bağlar Mahallesi Muhtarı Cebrail Aktaş ve belediyenin teknik elemanlarıyla Bağlar Mahallesi’ndeki alt ve üst yapı eksiklerini yerinde inceledi.

Mahalle boyunca yaya yürüyen Kasımoğlu, burada yapılacak üst ve alt yapı çalışmaları hakkında belediye teknik elemanlarından bilgi aldı. Kasımoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları ile mahalledeki eksikliklerin en yakın zamanda çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Yolda gördüğü çocuklarla yakında ilgilenen Vali Yardımcısı Kasımoğlu, onlara sarılarak bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tahrip olan Bağlar Mahalle yolunun tespit edilen eksikliklerinin ardından gerekli çalışmalara başlanacağı belirtildi.