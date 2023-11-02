Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, görüşme talebinde bulunan köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hakkari İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen görüşmeye katılan muhtarlar, Vali Yardımcısı Karadağ’a köylerindeki içme suyu, sulama kanalı sorunu ile yol ve asfalt çalışmaları başta olmak üzere vatandaşların istek ve taleplerini ilettiler.

Çözüm odaklı olarak köyler için yapılabileceklerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Karadağ, vatandaşla devlet arasında köprü görevi gören muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade etti. Karadağ, "Amacımız; muhtarlarımızla işbirliği içerisinde, istişareyle çalışarak köylerimizin ve mahallerimizin sorunlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmaktır. Elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanarak en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz" dedi.

Talep ve ihtiyaçları not alan Vali Yardımcısı Karadağ, sorunların imkanlar dahilinde çözümü konusunda ilgili şube müdürlerine talimat verdi.