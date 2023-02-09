O bina yıkılacak

O bina yıkılacak

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık deprem Türkiye’yi derinden sarstı. Depremden etkilenen 10 ilden vefat haberleri art arda geliyor. Depremden etkilenen Adıyaman’da da Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya’nın kardeşi Ömer Erkaya göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

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