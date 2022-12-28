İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürleri Dursun Yeşil, Ramazan Demir ve okul yöneticileriyle birlikte pansiyon ziyareti sırasında Vali Yardımcısı Emine Dilce’ye refakat ettikten sonra eğitim sürecine katkılarından dolayı şükranlarını iletti.

Vali Yardımcısı Emine Dilce, belli aralıklarla pansiyon ziyaretlerine devam ederken akşam saatlerinde Fen Lisesi öğrencileriyle yemekte buluştu. Yemek sonrasında öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin sorularını cevapladı ve taleplerini dinledi. Okulda yürütülen çalışmalar hakkında okul yöneticileri ve öğretmenlerle değerlendirmelerde bulundu.

Okul pansiyonlarını ziyaret eden Vali Yardımcısı Emine Dilce, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’le birlikte Fen Lisesi Pansiyonunda öğrencilerle bir araya geldi.

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