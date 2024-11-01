“Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu Toplantısı”nda konuşan Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, “Gelecek nesillerin sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam standartlarının sağlanabilmesi için yaşanabilecek kuraklık riskine karşı gerekli önlemleri almak artık kaçınılmazdır” dedi.

Samsun’da, iklim değişikliğinin gelecek dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine hazırlık yapmak amacıyla Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu Toplantısı yapıldı. Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde; Samsun’da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş‘un başkanlığında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, "Son günlerde yaşadığımız iklim değişikliği insan yaşamı için çok önemli bir konu. İklim değişikliği ile birlikte yaşanabilecek kuraklığın, tarım sektörüne olan olumsuz etkilerini minimize etmek, önceden önlem almak ve tarım sektörünü kuraklığa karşı daha da bilinçlendirmek amacıyla ilimiz için ’Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi’ üyelerimizle bugün alacağımız kararlar bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan öte doğrudan insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunudur. Gelecek nesillerin sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam standartlarının sağlanabilmesi için yaşanabilecek kuraklık riskine karşı gerekli önlemleri almak artık kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

“Sahada eğitim ve çalışmalarımızı devam ettireceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise "Son yıllardaki iklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklık tehlikesinin meteorolojik veriler ışığında değerlendirdiğimizde iklim değişikliğinin gelecek dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine hazırlık yapmak, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında alınacak tedbirleri belirlemek, kuraklığın etkilerinin ilimizde asgari düzeyde kalmasını sağlamak öncelikli amacımızdır. İklim değişikliğinin, tarım sektörüne olumsuz etkilerini minimize etmek için çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde de gerekli tedbirlerin alınması, kriz döneminde etkin mücadele programı uygulayarak kuraklık etkilerinin en aza indirilmesi, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılmasının ileride yaşanabilecek daha büyük sorunların önüne geçilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Kuraklığın etkilerinin azaltılması ve etkin bir mücadele programının uygulanması için sahada eğitim ve çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2023-2024 yılı tarımsal üretim ve kuraklık değerlendirmesi, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da bulunan barajlarda son doluluk oranları, sulanabilir alanlar ve bunların değerlendirmesi, Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü tarafından 2023-2024 tarım yılı yağışları ile iklim verileri ve bunların karşılaştırılmaları konusunda meteorolojik değerlendirmeler konularında sunumlar yapıldı.

Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planı çerçevesinde; güncel iklim verileri, iklim değişikliğinin oluşturabileceği olumsuz durumlara karşı alınabilecek tedbirler konularında kararlar alınarak toplantının gündem maddeleri hakkında bilgi verildi. Alınan komisyon kararlarının görüşülmesi ile toplantı sona erdi.