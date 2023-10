Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber ve beraberindekiler, Şemdinli ilçesinde aileleri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Vali Yardımcısı Furkan Berber ve Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Şemdinli ilçesinde ilk olarak Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateşi makamında ziyaret etti. Burada konuşan Kaymakam Ali Ekber Ateş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Devletimizin sağladığı imkânların ilçemizde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, refah seviyelerinin iyileştirilmesi, sosyal devlet olma yolunda hızlı mesafelerin kat edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine sağlanan sosyal desteklerin zamanında etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılması noktasında çalışıyoruz” dedi.

Vali Yardımcısı Berber, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kaya, daha sonra kamusal hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi, vatandaş odaklı hizmet sunulması ve kurumunun yürüttüğü çalışmaları yerinde görmek için mağdur olan aileleri köylerinde ziyaret etti. Berber ve beraberindekiler; şehit ailesini, engelli evde bakım ve SED hizmetinden faydalanan çocukları da evlerinde ziyaret etti.

Tekeli köyü Oğlaklı mezrasında mağdur aileyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Berber, davaya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hukuk Birimi’nin müdahil olduğunu, aileye yönelik psikososyal destek hizmetleri çerçevesinde meslek elemanlarınca görüşmelerin yapıldığı ve sonuna kadar ailenin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Şehit Güvenlik Korucusu Veysi Sebik’in ailesini de ziyaret eden Berber ve beraberindekiler, bir süre aile bireyleriyle sohbet edip sıkıntılarını dinlediler. Vali Yardımcısı Berber, “Vatan yolunda can verenlerin milletimizin gönlünde ayrı bir yeri var. Vatan uğruna şehit veya gazi olmuş kardeşlerimizin aileleri bize emanettir. Şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek onlarla yakından ilgilenmek en öncelikli görevlerimizden biridir. Bunun için sıkıntılarınızda bizler her zaman yanınızda olacağız. Kapılarımız sizlere her zaman açık olacaktır" dedi.

Vali Yardımcısı Berber, Kaymakam Ateş ve İl Müdürü Kaya, evde bakım hizmetinden faydalanan 91 yaşındaki Reşit Geylan ve sosyal ekonomik destekten yararlanan 8 kız çocuğu olan Lalihan Can’ı da evlerine ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.