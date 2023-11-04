Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, “Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir, bizler geleceğimizi iyi yetiştirmeliyiz. Bu konuda anne ve babalara çok önemli görevler yüklenmiştir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulamasının Okul Destek Projesi’nden yararlanan çocuklara yönelik kahvaltı etkinliği düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Okul Destek Projesi koordinasyonunda, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulamasından yararlanan çocuklara yönelik başlatılan etkinlikler çerçevesinde çocuklara yönelik okul dışı zamanlarını değerlendirmeleri, çocukları sadece maddi olarak değil akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle destekleyerek, çocukların bu faaliyetlere katılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yapılan kahvaltı etkinliğinde çocuklara yönelik okul dışı zamanlarını değerlendirme hem de yeteneklerini keşfetmeleri açısından önemli olduğunu dile getiren Vali Yardımcısı Furkan Berber, “Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir bizler geleceğimizi iyi yetiştirmeliyiz. Bu konuda anne ve babalara çok önemli görevler yüklenmiştir" dedi.

İl Müdürü Salih Kaya ise “Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Okul Destek Projesinde 2017 yılından itibaren 5-12. sınıflar arasında eğitim gören ilimizdeki 351 çocuğumuza sadece maddi olarak değil akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle çocuklarımızı destekleyerek çeşitli aktivitelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.