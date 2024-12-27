Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, gerçekleştirdiği Nazilli ziyareti ile sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

Gelişen sağlık hizmetleri ve alt yapıları ile dikkat çeken Aydın’ın, Nazilli ilçesinde hizmet veren sağlık tesislerini ziyaret eden Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, tesislerde incelemelerde bulundu. Ziyaret programına Nazilli Devlet Hastanesi ile başlayan Vali Yardımcısı Ballı, hastane başhekiminden yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ballı, tedavi için hastanede bulunan vatandaşlara ’geçmiş olsun’ dileklerini iletirken, sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diledi.

Nazilli’deki sağlık hizmetlerinin önemli bir merkezi olan Sağlık Kompleksi’ne de ziyaret gerçekleştirilirken, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi, Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ve Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekiminden verilen hizmetlerle ilgili bilgiler alan Vali Yardımcısı Ballı, çalışanlarla sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. Program kapsamında, eski Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasında incelemelerde bulunan Ballı, binanın Nazilli Devlet Hastanesi ek hizmet binası olarak planlanan dönüşüm süreci hakkında da bilgi aldı. Ayrıca Nazilli 7 Nolu (UMKE) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu da ziyaret eden Ballı, burada görevli personelle sohbet edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretlerde sağlık tesislerinin vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmesi için yürütülen çalışmaların ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi yönündeki desteğin devam edeceğine de vurgu yapıldı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Vali Yardımcısı Ballı’ya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki eşlik etti.