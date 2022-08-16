Denizli’de, farklı şehirlerde vali yardımcılığı ve kaymakamlık görevi yapan FETÖ üyesi, saklandığı bağ evinde jandarma tarafından yakalandı.

Denizli’de, farklı şehirlerde vali yardımcılığı ve kaymakamlık görevi yapan FETÖ üyesi, saklandığı bağ evinde jandarma tarafından yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli şehirlerde vali yardımcılığı, kaymakamlık görevi yapan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan M.D. isimli şüphelinin peşine düştü. Bağ evinde yeri tespit edilen şüphelinin yakalanması için ekipler düğmeye bastı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalandı. İşlemleri için karakola götürülen M.D., buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. sevk edildiği makamlarca tutuklanarak Denizli T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.