Adıyaman’da, vali yardımcılarıyla haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına Vali yardımcıları, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Afad İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşlarımıza farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edildi. Toplantıda aynı zamanda çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.