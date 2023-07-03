Adıyaman Valisi Osman Vural, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir tarafından karşılanan Vali Osman Vural, basın mensuplarının kentteki çalışmaları hakkında bilgi aldı. İhlas Haber Ajansı’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Vali Osman Vural, deprem bölgesi Adıyaman’da da yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Vali Osman Vural’ın kendilerini ziyaret etmelerinden memnuniyet duyduklarını söyleyen İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ise, kente yeni atanan Vali Osman Vural’a, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.