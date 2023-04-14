Vali Vekili Tuna, ara tatilin son gününde öğrencilerle buluşarak bayramlarını kutladı.

Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ramazan Bayramı ve ara tatile denk gelmesi nedeniyle bugün İsmetpaşa İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İsmetpaşa İlkokulu’na gelen Tuna öğrenciler tarafından kolonya ve çiçekle karşılandı. Sınıfları gezen Tuna, öğrencilerle tek tek sohbet ederek ara tatilde boş zamanlarını değerlendirmeleri için kitap hediye etti.

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Tuna, hafta boyunca etkinliklerin süreceğini kaydetti.