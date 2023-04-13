Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, minik öğrencilerle bir araya geldi.
Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde meslekleri ve kurumları tanıma ziyaretleri gerçekleştiren Bahçeşehir Koleji Kars Kampusu öğrencilerini Valilikte ağırladı.
Minik öğrencileri makamında kabul eden Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna,bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere Valilik mesleğini anlattı.
Minik öğrencilerin soruları karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan Tuna, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Minik öğrenciler ziyaretin ardından valilikten ayrıldı.