Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, İl Jandarma Komutanlığı’nda askerlerle birlikte iftar açtı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na gelen Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, İl Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yürüten kahraman Mehmetçik ile iftar yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı’nda er ve erbaşlarla iftar sofrasını paylaşan Tuna’ya Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek’te eşlik etti.

İftar yemeğinde er ve erbaşlarla tek tek sohbet eden Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, kahraman Mehmetçik ile birlikte iftar açmanın memnuniyetini dile getirdi.

İftar sonrasında Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, İl Jandarma Komutanlığı’ndan ayrıldı.