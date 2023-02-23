Mersin Vali Vekili Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, depremin yaşandığı tarihten bugüne 180 bin kişinin deprem bölgesinden Mersin’e geldiğini söyledi.

Sarıfakıoğulları, valilik binasında ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla düzenlediği toplantıda, 6 Şubat tarihinde 9 saat arayla Kahramanmaraş Elbistan ve Pazarcık merkezli, herkesi derinden etkileyen iki büyük depremin meydana geldiğini hatırlattı. 11 il ve 13 milyon insanı etkileyecek şekilde oldukça şiddetli hissedilen depremlerin ardından devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla afetin ortaya çıkardığı olumsuzluklara ivedi bir şekilde müdahale etmek ve yaraları sarmak için anında seferber edildiğini vurgulayan Sarıfakıoğulları, eş zamanlı olarak sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların da bu seferberliğe her hangi bir talimat beklemeksizin destek verdiklerini söyledi.

Bu anlayışla başta deprem felaketinin yaşandığı bölgeye komşu iller olmak üzere herkesin, felaketi yaşayan insanların yanında olduğunu, acısını paylaştığını ve dertlerine derman olmak için var güçleriyle mücadele ettiğini kaydeden Sarıfakıoğulları, "Bu istikamette Mersin ve Mersinliler olarak bizler de tüm imkanlarımız ile gerek afet bölgesinde çalışmalara katılarak, gerekse depremzede vatandaşlarımızı ilimizde misafir ederek, milletimizin ülke sathında sergilediği yardımlaşma ve dayanışma seferberliğine güçlü bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimiz tarafından depremden etkilenen vatandaşlarımıza sağlanan ayni ve nakdi yardımların yanında, yerel imkanlarla da vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamaktayız" dedi.

Açıklamasında, İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, depremin yaşandığı tarihten şu ana kadar toplam 180 bin kişinin deprem bölgesinden Mersin’e geldiği bilgisine de yer veren Vali Vekili Sarıfakıoğulları, "Deprem bölgesinden gelerek barınma ihtiyacı için valiliğimize ve kayamakamlıklarımıza başvuran 65 bin 496 vatandaşımızın konaklama ve diğer tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. Vatandaşlarımızdan 10 bin 808’ni KYK yurtlarımızda, 5 bin 27’sini Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı pansiyonlarda, 2 bin 703’nü kamu misafirhanelerinde, 3 bin 118’ni gençlik kampları ve 43 bin 840’nı ise otel ve apartlarda misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konaklama imkanının yanında beslenme olanağı da sunulan depremzede vatandaşların her ihtiyacının karşılanmasına yoğun gayret gösterildiğini dile getiren Sarıfakıoğulları, "Bu istikamette 45 bin 325 vatandaşımıza psiko-sosyal destek ekipleri tarafından hizmet verilmiş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla 40 bin 807 ailemize ayni yardım desteği sağlanmıştır. Deprem bölgesinden afetin yaşandığı ilk günden bugüne 22 bin 650 yaralı, sağlık tesislerimize tedavi olmak için getirilmiş veya kendi imkanlarıyla başvurmuştur. An itibarıyla 900 hastamız yataklı sağlık tesislerimizde tedavi görmektedir. Bu hastalarımızın 185’i yoğun bakımımızda, 715’i servislerde yatmaktadır" diye konuştu.

Derem bölgesinden Mersin’e gelerek eğitim öğretim hizmeti alan 12 bin 980 öğrencinin okullara yerleştirilerek eğitimlerini sürdürmelerinin sağlandığı bilgisini de veren Sarıfakıoğulları, ayrıca öğrencilerin tüm kitap, kırtasiye ve giyim ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti.

Mersin Limanının da yaralıların bölgeden kara ve hava yollarının yanı sıra Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle kente getirilmesi konusunda önemli bir görev icra ettiğini kaydeden Sarıfakıoğulları, ayrıca yurt dışından deniz yoluyla gönderilen ayni yardımların yine limanda karşılanarak hızla deprem bölgesine ulaştırıldığını ifade etti.

Sarıfakıoğulları açıklamasında, Mersin’den deprem bölgesinde 3 bin 320 personel ile 134 iş makinesinin görevlendirildiği bilgisini de paylaşırken, bir soru üzerine fahiş kira artışları konusunda ilgili kurumların denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Sarıfakıoğulları, bu çerçevede İçişleri Bakanlığı ve Afad Başkanlığınca başlatılan ’Evin Yuvam Olsun’ kampanyasına tüm Mersinlileri destek vermeye çağırdı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ise bir soru üzerine, Mersin’de şu an itibariyle 33 kimliği tespit edilemeyen bebek bulunduğunu, bunlardan 21’nin hastanelerde, 12’sinin ise çocuk evlerinde gözetim altında tutulduğunu söyledi. 656 çocuğun ise ailelerine teslim edildiği bilgisini veren Topkaya, kimliği belirlenemeyen bebeklerin, müracaat eden ailelere DNA uyuşmasına göre teslim edileceğini kaydetti.