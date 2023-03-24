Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahya’da misafir edilen depremzedeler ile birlikte iftar yaptı.

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Vatandaşlarla yakından ilgilenip, çocuklara çeşitli hediyeler veren Güney, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın” dedi.