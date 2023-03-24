Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahya’da misafir edilen depremzedeler ile birlikte iftar yaptı.
Vatandaşlarla yakından ilgilenip, çocuklara çeşitli hediyeler veren Güney, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın” dedi.
Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahya’da misafir edilen depremzedeler ile birlikte iftar yaptı.
Vatandaşlarla yakından ilgilenip, çocuklara çeşitli hediyeler veren Güney, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın” dedi.
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|Takım
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