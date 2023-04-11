Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından düzenlenen program ile sanayiciler bir araya geldi. Programda konuşan Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, “Hasarlı binaların askı süreci başlayacak ve 1 ay içerisinde itirazları alacağız” dedi.

Düzenlenen programa Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Sanayiciye sunulan hizmetin kalitesini yükselten bir anlayış ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Kayseri sanayisinin merkez üssü olan Kayseri OSB’nin yönetimde sizlerin teveccühü ile görev aldık. Yaklaşık 1 yıldır geçmişin yanlışlarını düzelterek, olumsuz imajları silerek, kredi almadan kendi yağında kavrulabilen, sanayicisine sunduğu hizmetlerin kalitesini yükselten bir anlayışla çalışıyoruz. Planladığımız ve hayata geçirmeye başladığımız projelerimizle, istişare kültürüne verdiğimiz önemle sanayicilerimizin derdine çare olabilmek, istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına önayak olabilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Yürüdüğümüz bu yolda bizlere olan güveninizi görmekten de büyük bir mutluluk duyuyor ve daha da iyisine ulaşmak adına şevkimizin arttığını ifade etmek istiyorum. Yaptığınız üretimle, dünya pazarlarında ihracat yapabilme kapasitenizle gurur duyduğumuzu belirtiyor ve siz değerli sanayicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. Ülkemiz 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Bizleri derinden üzen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Depremin ilk saatlerinden itibaren, yardım merkezi haline gelen Kayseri OSB’miz sanayicilerimizin de özverili katkıları ile yaraların sarılmasında büyük çaba göstermiştir. Kayseri OSB olarak, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması bakımından yaklaşık 1,6 milyon TL tutarında bir yardımı yapmış bulunmaktayız. Deprem bölgesindeki insanlarımız için ne yapsak azdır. Yüce Allah bir daha böylesine büyük bir depremi ülkemize yaşatmasın inşallah. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı ramazan ayının kentimiz, ülkemiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla sözlerime son verirken, bu güzel akşamda, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, tekrar hoş geldiniz diyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.

“Hasarlı binaların askı süreci başlayacak”

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer ise, “Sanayi ve sanayici önemli. Bundan yüz sene önce Türkiye’de Kurtuluş Savaşı verilirken Gazi Meclis’in iradesiyle yüz sene önce İzmir’de İktisat Kongresi düzenleniyor. Çünkü savaş meydanlarında kazanmış olduğunuz zaferleri ekonomik zaferlerle, sanayi zaferleriyle desteklemediğinizde bunun kalıcı olmayacağını, o dönemin bu devleti kuran insanlarımız o günden bilerek temellerini atmışlardır. Çok şükür bugün Türkiye çok güzel noktalara geldi. Hepimiz biliyoruz. Geçen yaşamış olduğumuz felaketten dolayı afet bölgesinden yaklaşık 45 bin insanımız, misafirimiz oldu ve halen hem yurtlarımızda hem de kendi imkanlarıyla ve vatandaşımızın tahsis etmiş olduğu evlerde kalmaktadırlar. Bunun yanında 17 okulu boşalttık depremden dolayı. Çok şükür ki etkinlik alanı kapsamına biz de alındık ve Pazartesi çalışmalarımızı bitirdik. Bugün imza sürecini tamamladık ve yarından itibaren de askıları asmış olacağız. Yapmış olduğumuz 15 bin başvurunun tamamını inceledik ve bunların içerisinde yuvarlak olarak söylüyorum bin 200 az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı bina var. Bu binaların yarından itibaren askı süreci başlayacak ve bir ay süre içerisinde de itirazları almış olacağız. Ondan sonraki süreç içerisinde de afet kanununa göre gerekli girişimler, süreç devam etmiş olacak. Bu süreç içerisinde yaklaşık 2 ay oldu. Kayserili esnafımızın çok yakinen desteğini gördük. İlk günden itibaren organize sanayi bölgesinde oluşturduğumuz depoda aynı gün 18 tır afet bölgesine yardım gitti. Bunlar resmi kayıtlar ve bugün gelirken almış olduğum son kayıtlarda da 470 tır yardım malzemesini afet bölgelerine buradan iletmiş olduk. Sayın valimizle bir taraftan afet bölgesindekilerin ellerini tutarken, arka cephede de iş adamlarımızla, organize sanayi bölgemizin değerli üyeleriyle ve yerel yönetimimizin başkanlarıyla beraber çalışmaları yürütmekteyiz. Bugün itibariyle geldiğimiz nokta bizi ferahlatıcı nokta. Ben uzatmak istemiyorum. Sayın Valimizle gereken konuşmuştum. Bütün hepinize Adıyaman’dan selamlarını, iyi dileklerini ve afiyet olsun dileklerini iletiyorum” ifadelerini kullandı.