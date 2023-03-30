Siirt Vali Vekili Muhammed Sait Baytok ve eşi Merve Baytok, kentte misafir edilen Hataylı Özkan ailesinin gönül sofrasına konuk oldu.

Özkan ailesi ile birlikte iftarlarını açan Vali Vekili Baytok ve eşi Merve Baytok, misafir aile ve çocuklarıyla bir süre sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Özkan ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Vekili Baytok, Hatay ilinde koordinatör Vali olarak görev yapan Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun da selamlarını iletti.

Siirt’te misafir edilen vatandaşlar için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini kaydeden Baytok, “Vatandaşlarımızın sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri üzüntümüzdür. Her zaman özel misafirlerimizin yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Misafir ailelerimize kucak açan kadirşinas Siirt halkı, tarihimizden ve kültürümüzden gelen yardımseverliği ve dayanışmayı en güzel şekilde kardeşlerimize samimiyetle göstermiştir. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İftar sofralarımız bereketli, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Özkan ailesi de ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, Baytok’a teşekkür etti.