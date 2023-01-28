Adıyaman-Çelikhan karayolunda zincirsiz yola çıkan araçlar kar nedeniyle yolda kaldı. Vali ve milletvekilinin de içinde bulunduğu heyet, yolda kalan aracı iterek kurtardı.

Adıyaman-Çelikhan karayolunda zincirsiz yola çıkan araçlar kar nedeniyle yolda kaldı. Vali ve milletvekilinin de içinde bulunduğu heyet, yolda kalan aracı iterek kurtardı.

Adıyaman’ın günlerdir beklediği kar yağışı Kuzey bölgelerinde etkili olmaya başladı. Sabaha karşı başlayan kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Çelikhan ilçesindeki temaslar için Adıyaman’dan yola çıkan Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin yolda zincir olmadığı için yolda kalan araçlara yardımcı oldu.

Adıyaman-Çelikhan karayolu Koçali köyü civarında ilerleyemeyen araçları gören protokol üyeleri araç sürücüleri ve yolcular ile sohbet etti. Yolda kalan araçları iterek mahsur kalmaktan kurtardı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, günlerdir beklenen karın yağdığını belirterek, “Allah’ın rahmeti üzerimize yağıyor. Hamdolsun, şükürler olsun” dedi.

Karayolları ekipleri daha sonra yolda temizleme çalışması yaptı.