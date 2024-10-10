Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatma Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Vali Tavlı, Rektör Aydın ve ekibini tebrik ederek başarı temennisinde bulundu. Rektör Aydın da nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için konuğuna teşekkür etti. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ve Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar’ın da katıldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Komutanlardan ziyaret

Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır da OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Tuğgeneral Bakçepınar ve Tuğamiral Bahadır, Rektör Aydın ve ekibini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. Rektör Aydın da nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için konuklarına teşekkür etti.