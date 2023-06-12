Şanlıurfa, 5-11 Çevre Koruma Haftası nedeniyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan gönüllülerle birlikte Atatürk Ormanında çöp topladı.

5 Haziran Çevre Günü ve 5 - 11 Haziran Türkiye Çevre Koruma Haftası etkinlikleri çerçevesinde çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Şanlıurfa Atatürk Ormanı’nda çöp toplama etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılanlar eldivenleri takarak çöp poşetlerine ormana atılan atıkları doldurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile birlikte Atatürk Ormanında çevre gönüllüleriyle birlikte çöp topladı. Etkinlikte ayrıca Şanlıurfa’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde beslenerek büyütülen yüzlerce yavru keklik, Atatürk Ormanı’nda doğaya salındı.

“Çevrenin, doğanın kıymetini bilelim”

Çevreyi temiz tutmanın, doğaya sahip çıkmanın önemine işaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Çevremizin, doğamızın kıymetini bilmemiz lazım Şanlıurfa Valimizin önderliğinde hafta boyu çok güzel etkinlikler yaptık. Bu çabanın bugüne mahsus olmaması lazım her zaman bu şuurla hareket etmemiz lazım çocuklarımıza da bunu öğretmemiz lazım dalında bir çiçeği her gün görürsünüz ama koparırsanız sadece bir saat sonra solduğunu görebilirsiniz. Kural ve yasaklarla değil büyüklerin tecrübelerini aktararak çevre şuurunu aşılamalıyız. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras temiz bir çevredir” ifadelerine yer verdi.

“Doğanın bize ihtiyacı yok, bizim doğaya ihtiyacımız var”

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise “Doğaya sahip çıkıyoruz. Bu sorumluluk mevkiinde olan bizler bu hassasiyeti iliklerimize kadar hissettiğimizi kamuoyu ile paylaşıp herkesin de bu duygu ve anlayışta olmasını özellikle istiyoruz. Hep söylerim, doğanın bize ihtiyacı yok, bizim doğaya ihtiyacımız var. Doğayı yaşatırsak insanoğlu da yaşar. Bu şuurdayız, bu hassasiyetteyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ormanda yürüyüş yapan Beyazgül ve Vali Ayhan topladıkları çöpleri kameralar önünde bırakarak “Temiz Çevre Temiz Gelecek” mesajı verdiler.