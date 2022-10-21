Iğdır Valisi ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karaağaç Mahallesinde oturan 8 çocuklu aileyi ziyaret etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karaağaç Mahallesinde oturan 8 çocuklu aileyi ziyaret etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, kentte aile ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Sarıibrahim, Alagöz ailesinin evini ziyaret etti. 7’si kız 1’i erkek çocuğu olan Kemal Reşit ve Hanım çifti ile sohbet eden Sarıibrahim, çiftin kız çocukları ile özel ilgilenerek, “Sizler kederimiz, sevincimiz, umudumuzsunuz. Sizleri tanıdığıma, bildiğime çok memnun oldum” dedi.