Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantıları çerçevesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantıları çerçevesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Görüşmelere katılan vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Fuat Gürel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için gerekli incelemeler ile kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum ve kuruluş müdürlere talimatlar verdi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Osman Sak, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Karabük Çalışma ve iş Kurumu Müdür Vekili Mustafa Çalış, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, ürü Bilal yatmaz, Karabük Çalışma ve iş Kurumu Müdür Vekili Mustafa Çalış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kıymet Boztaş, Açık Kapı Şube Müdürü Gülnur Berber Dereli hazır bulundu.