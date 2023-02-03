DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, vatandaşların ayaklarına gidip sıkıntılarını dinlemeye kaldığı yerden devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, vatandaşların ayaklarına gidip sıkıntılarını dinlemeye kaldığı yerden devam ediyor.

Düzce’de vatandaşların sıkıntılarını dinlemek için Düzce Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz yıllarda halk ziyaretlerine başlamıştı. Sokak sokak mahalle mahalle gezerek halkın ayağına giden Düzce Valisi Cevdet Atay son olarak Yeşilçimen köyünü ziyaret etti.

Burada köylüler ile sohbet edip, çocuklara karne hediyeleri dağıtan Vali Atay, daha sonra köy merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelip sorun ve sıkıntıları dinledi.