Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek, hastanenin vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelişinde Vali Osman Varol’u Vali Yardımcısı Harun Kazez, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik ve hastane yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası toplantı salonuna geçen Vali Varol’a Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik tarafından yaşadığımız deprem afetinde yaralanan vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, doktor ve personel sayısı, yoğun bakım ve ameliyathane sayısı ile hastane alt yapısı başta olmak üzere sağlık hizmetlerine ilişkin brifing aldı.

Vali Varol, deprem sürecinde yaşanılan mücadelenin ön saflarında yer alarak mesai mefhumu gözetmeden gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı hastane yönetimi ve doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Brifing sonrası Vali Varol, polikliniklerde ve acil servis gözlem odalarında yatan hastaları ziyaret ederek doktorlardan hastaların sağlık durumları hakkında bilgiler alıp hastalara ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletip, varsa ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Hastanenin çocuk polikliniğini de ziyaret ederek yatan çocuklarla sohbete edip yakın ilgi gösteren Vali Dr. Osman Varol, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.