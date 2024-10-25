Adıyaman Valisi Osman Varol ve Adıyaman milletvekilleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Vali Osman Varol, Ankara temasları kapsamında Adıyaman Milletvekillerinden İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Adıyaman’ın dört bir tarafında yapılmakta olan kalıcı deprem konutları ve köy evlerinin geldiği aşama başta olmak üzere, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan çalışmalar, projelerin ilerleme durumu ile Adıyaman için yeni planlanan projeler istişare edildi.

Kabulleri ve 6 Şubat depremleri ile birlikte ağır yara alan Adıyaman’ı yeniden ihya ve inşa sürecine verdikleri destek ve gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Bakan Murat Kurum’a teşekkür edildi.

Adıyaman’ın yeniden ayağa kaldırmak ve vatandaşların güvenli yuvalarına bir an önce kavuşturmanın gayreti içerisinde oldukları mesajı verildi.