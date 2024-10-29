29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla valilik makamında Tebrikat Töreni düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol’un tebrikleri kabul ettiği törene, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından protokol üyeleri Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kutlama alanına geçti.