Adıyaman Valisi Osman Varol, Perre Antik Kenti’nde yapımına başlanan canlandırma projesini yerinde inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Proje kapsamında, Perre Antik Kenti’nde Roma Dönemine ait önemli endüstriyel bölgesinin ruhuna ve aslına uygun olarak yeniden canlandırılması için eski yöntemlere ve malzemelere uygun olarak kapsamlı restorasyonlar yapılarak antik dönem şarap işliği, taş ocağı canlandırması ve mezar odası canlandırması gibi projeler üç boyutlu olarak yapılacak.

Bu süreçte Adıyaman’ın lehine bütün imkanlar kullanılarak orijinal malzemeler ve materyaller kullanılacak. Kentin turizmine katkı sağlayacak bu projenin hayırlı olmasını dileyen Vali Varol, buradaki çalışmaları yerinde inceleyerek konuyla ilgili bilgiler aldı.