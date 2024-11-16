Adıyaman Valisi Osman Varol, yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan ve çevre düzenleme çalışmalarına başlanan Meteoroloji Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Adıyaman’da yapımı devam eden Adıyaman Meteoroloji Müdürlüğü yeni hizmet binasını incelemeye giden Vali Varol, yetkililerden devam eden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

Vali Varol’un incelemeleri sırasında, binanın son aşamasına gelinen yapım çalışmalarının genel durumu, teknik donanımları ve bina fonksiyonları hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeni hizmet binasının modern altyapısı ile bölgeye çok daha etkin meteorolojik hizmetler sunması hedefleniyor.