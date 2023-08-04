Adıyaman Valisi Osman Varol, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi.

Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyarette Vali Varol’a Vali Yardımcısı Nurbaki Yalçın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Adnan Kırıkdaş ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

İlk olarak Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini ziyaret eden Vali Varol’u Başkan Adnan Kırıkdaş ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Varol, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Kırıkdaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet ederek, kooperatifin yürüttüğü çalışmalar ile küçük sanayi sitesi esnafının genel durumu hakkında bilgiler alarak ihtiyaç, talep ve önerileri dinledi.

Daha sonra küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret eden Vali Varol, esnafı tek tek gezerek halini ve hatırını sorup işlerinde kolaylıklar diledi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve talepleri ilk ağızdan dinlemeye özen gösterdiklerini belirten Vali Varol, “Bugünde kent ekonomisine alın teriyle katkı sunarak ekonomik canlılığın kaynağını oluşturan ilimiz küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, yaşadığımız deprem afeti sonrası esnafın ve sitenin mevcut durumu ile ihtiyaç ve talepleri dinledik. Esnafımızın bizlere ilettiği talepleri not alarak, bunları imkanlar ölçüsünde yerine getirmenin gayretinde olacağız. Elinin emeği, alnının teriyle küçücük sermayesini beyniyle yoğurup, kentimiz ekonomisine önemli katkılar sunan ve istihdam oluşturan esnaf kardeşlerimize sıcak karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.