Adıyaman Valisi Osman Varol, ziyaret ettiği köylerde köylülerin taleplerini diliyor.

Adıyaman merkez Çamgazi Köyünü ziyaret eden Vali Osman Varol, burada köy muhtarı ve köy halkıyla bir araya geldi. Köylülerin sorun ile sıkıntılarını dinleyen Vali Varol, her zaman halkla iç içe olduklarını ve köylerde yapılması gereken ile devam eden çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi. Köylülerin taleplerini de tek tek not aldıran Vali Osman Varol, bu tür ziyaretlere önem verdiklerini vurguladı.