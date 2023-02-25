Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, konteynır kenti ziyaret edip enkaz çalışmalarına katıldı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, konteynır kenti ziyaret edip enkaz çalışmalarına katıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan deprem dolayısıyla Kahramanmaraş iline Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Vali Dr. Osman Varol, ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarını yakından inceleyerek molozların şehirden çıkarılması ve şehrin normalleşmesi adına gerekli adımların atılması için talimatlarda bulundu.

Daha sonra Karacasu Konteyner Kenti ziyaret eden Vali Varol, ailelerle ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Devlet olarak tüm kurumlarla sahada olduklarını belirten Vali Dr. Osman Varol, çalışmaların gayretle sürdüğünü belirtti.