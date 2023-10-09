Adıyaman Valisi Osman Varol, Akpınar Köyü Konteyner Kent incelemelerde bulunarak depremzedelerle bir araya geldi.

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Akpınar Köyü Konteyner Kentte gelen Vali Osman Varol, burada bir araya geldiği depremzedelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek incelemelerde de bulundu. Konteyner kentte yapılması gereken hizmetlerle ilgili talimatlar veren Vali Osman Varol, devam eden alt yapı ve üst yapı ile diğer çalışmalar hakkında kent yönetiminden bilgiler aldı.

Bin 400 konteynerin yer aldığı alanda Vali Varol, kendine iletilen talepleri de tek tek not aldırdı.