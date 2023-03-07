Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, konteyner çarşı alanında incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, konteyner çarşı alanında incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan deprem dolayısıyla Kahramanmaraş iline Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Vali Dr. Osman Varol, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte Bayazıtlı Mahallesi’nde yapılacak olan konteyner çarşı alanında incelemelerde bulundu.

Vali Varol koordinasyonunda alana ilk konteynerler bırakıldı.